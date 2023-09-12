Путин ожидает визита президента Лаоса в Россию в октябре
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит должен приехать в Россию в октябре. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Прошу вас передать самые теплые пожелания президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре», – сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»).
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ятхоту примет участие в пленарном заседании ВЭФ вместе с Путиным 12 сентября. По его словам, на заседании будет обсуждаться дальневосточная проблематика и международные вопросы. Перед этим пройдет отдельная встреча Путина и Ятхоту. Также президент РФ встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.
Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока. В этом году ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.