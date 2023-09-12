Путин ожидает визита президента Лаоса в Россию в октябре

Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока. В этом году ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.