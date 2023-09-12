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Путин ожидает визита президента Лаоса в Россию в октябре

Ведомости

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит должен приехать в Россию в октябре. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Прошу вас передать самые теплые пожелания президенту Лаоса. Надеемся увидеть его в России, по-моему, в октябре», – сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ятхоту примет участие в пленарном заседании ВЭФ вместе с Путиным 12 сентября. По его словам, на заседании будет обсуждаться дальневосточная проблематика и международные вопросы. Перед этим пройдет отдельная встреча Путина и Ятхоту. Также президент РФ встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

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Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока. В этом году ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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