Путин примет участие в пленарке ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса

В этом году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. 12 сентября в пленарном заседании ВЭФ примет участие Путин. По словам Пескова, ожидается «интересное обсуждение». Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения ВЭФ. Помимо участия в пленарной сессии у главы государства запланированы и иные мероприятия, в том числе деловые встречи.