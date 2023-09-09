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Путин примет участие в пленарке ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) вместе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту – главным иностранным гостем мероприятия. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главным иностранным гостем будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, это женщина, собственно она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума, которое, как мы уже говорили, состоится 12 сентября», – рассказал он.

Перед пленарным заседанием, на котором будет обсуждаться дальневосточная проблематика и международные вопросы, состоится отдельная встреча Путина и Ятхоту, пояснил Песков. Кроме того, глава государства встретится с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

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Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.

В этом году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. 12 сентября в пленарном заседании ВЭФ примет участие Путин. По словам Пескова, ожидается «интересное обсуждение». Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения ВЭФ. Помимо участия в пленарной сессии у главы государства запланированы и иные мероприятия, в том числе деловые встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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