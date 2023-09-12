Лавров назвал странным заявление Блинкена о переговорах по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал странное заявление о переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Я читал это заявление. Странное, действительно», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров отметил, что первым шагом для возможного проведения переговоров должна стать отмена указа президента Украины Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Москвой. По словам министра, чем дольше Киев будет затягивать этот процесс, «тем сложнее будет потом договариваться».
11 сентября Блинкен заявил, что Киев примет участие в переговорах, если Москва проявит такую инициативу. Он также добавил, что Вашингтон последует в этом вопросе за Украиной. Комментируя заявление Блинкена, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение о неготовности Москвы к переговорам. По его словам, Россия «постоянно, устами президента Путина, говорит о своей готовности вести такие переговоры».
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале – марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
4 октября 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Осенью того же года он представил «формулу мира», согласно которой Украина должна сохранить территориальную целостность. Москва назвала этот план нереалистичным.
Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл.