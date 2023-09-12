Замминистра здравоохранения России не пустили в Данию на совещание ВОЗ

Статс-секретарю – заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю отказали во въезде в Данию в аэропорту Каструп. Из-за этого он не попал на региональное совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Копенгагене. Об этом сообщило посольство России в Дании.