Замминистра здравоохранения России не пустили в Данию на совещание ВОЗ
Статс-секретарю – заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю отказали во въезде в Данию в аэропорту Каструп. Из-за этого он не попал на региональное совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Копенгагене. Об этом сообщило посольство России в Дании.
«Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене», – заявили в посольстве.
Посольство намерено добиться от датских властей объяснений и извинений.