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Политика

Замминистра здравоохранения России не пустили в Данию на совещание ВОЗ

Ведомости

Статс-секретарю – заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю отказали во въезде в Данию в аэропорту Каструп. Из-за этого он не попал на региональное совещание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Копенгагене. Об этом сообщило посольство России в Дании.

«Датские власти беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран-участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене», – заявили в посольстве.

Посольство намерено добиться от датских властей объяснений и извинений.

В апреле 2022 г. правительство Дании решило выслать 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В мае того же года МИД России объявил персонами нон-грата семерых дипломатов из Дании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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