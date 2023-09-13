ЕК смягчила запрет на ввоз одежды и средств личной гигиены из России
Еврокомиссия изменила рекомендации для стран – членов Евросоюза о применении запрета на ввоз из России товаров личного пользования, в том числе на средства гигиены и одежду. Новые комментарии ЕК внесла в приложение XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014.
В разъяснении говорится, что таможенным органам нужно применять запрет на ввоз личных вещей на территорию ЕС «соразмерным и разумным образом». Под полным запретом остается ввоз автомобилей. По мнению ЕК, их могут использовать для обхода санкций. Отдельных комментариев по поводу смартфонов, фототехники и ноутбуков в приложение к статье санкционного регламента не добавили.
«На первый взгляд может показаться, что юристы Еврокомиссии попытались смягчить абсурдность предыдущих разъяснений, сформулировав более нюансированный ответ. Однако получилось у них и того хуже. В соответствии с новыми "инструкциями" компетентным органам государств-членов надлежит каждый раз проводить, по сути, дознание в отношении россиян на предмет того, будут ли они использовать ввозимые предметы "строго в личных целях в ходе поездки"», – заявила пресс-служба постоянного представительства России при ЕС в комментарии для «РИА Новости».
Как добавили в дипмиссии, пояснения ЕК к новым санкционным положениям для россиян означают только одно – никаких послаблений рестрикций ожидать не стоит.
ЕК опубликовала 8 сентября новые рекомендации для правительств стран ЕС. Из них следует, что въезжать в еврозону на автомобилях с российскими номерами запрещено. Также таможенные службы призвали запретить провозить товары личного назначения, в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, фотокамеры, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетную бумагу, шампуни и зубные пасты. Правительство Германии 12 сентября подтвердило возможность конфискации этих вещей у россиян.