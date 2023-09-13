ЕК смягчила запрет на ввоз одежды и средств личной гигиены из России

«На первый взгляд может показаться, что юристы Еврокомиссии попытались смягчить абсурдность предыдущих разъяснений, сформулировав более нюансированный ответ. Однако получилось у них и того хуже. В соответствии с новыми "инструкциями" компетентным органам государств-членов надлежит каждый раз проводить, по сути, дознание в отношении россиян на предмет того, будут ли они использовать ввозимые предметы "строго в личных целях в ходе поездки"», – заявила пресс-служба постоянного представительства России при ЕС в комментарии для «РИА Новости».