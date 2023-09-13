Путин показал Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

13 сентября Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме «Восточный». Он прибыл в Россию днем ранее. В Кремле сообщили, что Путин и Ким Чен Ын в первую очередь обсудят двусторонние отношения. В рамках полноформатного визита состоятся переговоры двух делегаций, после этого, при необходимости, лидеры продолжат общение в формате один на один.