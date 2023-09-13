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Путин показал Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ким Чен Ын осмотрел машину снаружи и даже посидел в ней вместе с Путиным. Затем лидеры продолжили общение на свежем воздухе, отмечает агентство.

Компания Aurus выпускает машины люкс-класса. В его линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Также эту марку автомобилей выбирают первые лица государства, в том числе на одной из машин компании ездит Путин.

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В ходе пленарного заседания ВЭФ Путин, говоря о необходимости увеличивать уровень локализации, привел в пример Aurus: «Aurus сделали? Сделали». В ответ модератор сессии отметил дороговизну отечественной машины. Президент объяснил, что стоимость автомобиля обусловлена малыми объемами производства. «Пойдет в серию по-настоящему – и в два раза дешевле все будет», – сказал он.

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13 сентября Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме «Восточный». Он прибыл в Россию днем ранее. В Кремле сообщили, что Путин и Ким Чен Ын в первую очередь обсудят двусторонние отношения. В рамках полноформатного визита состоятся переговоры двух делегаций, после этого, при необходимости, лидеры продолжат общение в формате один на один.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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