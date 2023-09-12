Путин объяснил, почему Aurus стоит дорого
Автомобили Aurus производятся в малом количестве, поэтому стоят дорого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ.
«[Aurus стоит дорого], потому что его мало производят, пойдет в серию по-настоящему – и в два раза дешевле все будет», – сказал он.
Путин признал, что процесс требует времени. «Зато будет собственное развитие», – добавил он. Президент подчеркнул, что чиновники должны ездить на отечественных машинах. Он призвал брать пример с Индии, где «делают упор на производство и использование автотранспорта», произведенного в стране.
В начале августа Путин предложил российским чиновникам пересесть с иномарок на автомобили отечественного производства. При этом отказываться от импорта России не нужно, но «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя, отметил он. Сам Путин пользуется «Аурусом».
В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Володин призвал депутатов поддержать позицию Министерства финансов, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанов пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение.
Силуанов в ходе ПМЭФ протестировал отечественный автомобиль Lada Aura. После этого он отметил, что новая модель «АвтоВАЗа» сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники. Вместе с этим он отметил, что сотрудники министерства готовы сменить свои служебные автомобили на Lada Aura.