Путин объяснил, почему Aurus стоит дорого

В начале августа Путин предложил российским чиновникам пересесть с иномарок на автомобили отечественного производства. При этом отказываться от импорта России не нужно, но «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя, отметил он. Сам Путин пользуется «Аурусом».