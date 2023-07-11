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Общество

Володин предложил закупать для чиновников российские автомобили

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания нижнего парламента 11 июля.

Володин призвал депутатов поддержать позицию министерства финансов, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанов пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Он назвал это решение правильным.

Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной Думы пополнили «Лады» и «Москвичи». Поэтому давайте из этого исходить», – отметил Володин, добавив, что некоторые депутаты уже используют отечественные автомобили.

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«Давайте постараемся, чтобы все министерства правительства РФ, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом. Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому – будут другие автомобили. А будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран, никогда свой автопром не создадим», – отметил Володин.

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин пользуется отечественным автомобилем – «Аурусом». При этом Володин добавил, что нужно учитывать локализацию, так как «глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер».

В июне депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил, что российским чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, а иностранные элитные авто должны уйти в прошлое.

Силуанов в ходе ПМЭФ протестировал отечественный автомобиль Lada Aura. После этого он отметил, что новая модель «АвтоВАЗа» сможет заменить иностранные марки, на которых ездят чиновники. Вместе с этим он отметил, что сотрудники министерства готовы сменить свои служебные автомобили на Lada Aura.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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