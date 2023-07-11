Володин предложил закупать для чиновников российские автомобили
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания нижнего парламента 11 июля.
Володин призвал депутатов поддержать позицию министерства финансов, сотрудники которого по решению министра Антона Силуанов пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации. Он назвал это решение правильным.
Спикер подчеркнул, что Госдума также примет такое решение. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной Думы пополнили «Лады» и «Москвичи». Поэтому давайте из этого исходить», – отметил Володин, добавив, что некоторые депутаты уже используют отечественные автомобили.
«Давайте постараемся, чтобы все министерства правительства РФ, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом. Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому – будут другие автомобили. А будем не обращать внимание и пользоваться автомобилями недружественных стран, никогда свой автопром не создадим», – отметил Володин.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин пользуется отечественным автомобилем – «Аурусом». При этом Володин добавил, что нужно учитывать локализацию, так как «глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер».
В июне депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил, что российским чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, а иностранные элитные авто должны уйти в прошлое.