В Госдуме призвали чиновников пересесть на отечественные автомобили

Депутат считает, что таким образом российская автомобильная промышленность выйдет на новый качественный уровень: как только кто-то из чиновников не сможет завести машину и он опоздает на совещание, машины начнут делать «для людей, как для себя», заявил Хамзаев. По его мнению, ввести запрет на западные автомобили необходимо в первую очередь для депутатов Госдумы и сенаторов.