В Госдуме призвали чиновников пересесть на отечественные автомобили
Российским чиновникам следует пересесть на отечественные автомобили, иностранные элитные авто должны уйти в прошлое, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев.
«Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим – на том и ездим... Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое», – сказал Хамзаев.
Депутат считает, что таким образом российская автомобильная промышленность выйдет на новый качественный уровень: как только кто-то из чиновников не сможет завести машину и он опоздает на совещание, машины начнут делать «для людей, как для себя», заявил Хамзаев. По его мнению, ввести запрет на западные автомобили необходимо в первую очередь для депутатов Госдумы и сенаторов.
Ранее на этой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сотрудники ведомства готовы сменить иностранные служебные автомобили на отечественный автомобиль Lada Aura. По его словам, новая модель, которая разработана «АвтоВАЗом», может заменить иностранные марки, на которых сейчас ездят чиновники.