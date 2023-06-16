Силуанов заявил о готовности Минфина пересесть на Lada Aura
Сотрудники Министерства финансов готовы сменить иностранные служебные автомобили на отечественный автомобиль Lada Aura. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
«В целом – да [готовы пересесть]. Я считаю, что эта новая модель, которая разработана "АвтоВАЗом", вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники» – рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Ранее 16 июня в рамках ПМЭФа Силуанов протестировал этот автомобиль. Первый раз министр совместно с президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым успешно завел автомобиль. Однако после этого глава «Сбера» Герман Греф не смог этого сделать. В компании пояснили, что это произошло в связи с тем, что после первого теста автомобиль оставили с включенной передачей и сработала защита. Силуанов доехал на Lada Aura до площадки форума.
Удлиненный автомобиль на базе модели Vesta – Lada Aura «АвтоВАЗ» представил в июне на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Как тогда пояснили в компании, модель может использоваться для госзаказа. Салон автомобиля из натуральной кожи. Мощность двигателя – 122 л. с., объем – 1,8 л. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и премиальной аудиосистемой. Соколов ранее заявлял, что конвейерное производство модели «премиального класса» может начаться в следующем году, а ее стоимость превысит 2 млн руб.
Накануне Соколов рассказал, что «АвтоВАЗ» в 2024 г. начнет производство, а в 2025-м – продажи новой линейки автомобилей компакт-класса под названием Lada Iskra. В ее разработку компания вложит 37 млрд руб.