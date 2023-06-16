Силуанов заявил о готовности Минфина пересесть на Lada Aura

Ранее 16 июня в рамках ПМЭФа Силуанов протестировал этот автомобиль. Первый раз министр совместно с президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым успешно завел автомобиль. Однако после этого глава «Сбера» Герман Греф не смог этого сделать. В компании пояснили, что это произошло в связи с тем, что после первого теста автомобиль оставили с включенной передачей и сработала защита. Силуанов доехал на Lada Aura до площадки форума.