«АвтоВАЗ» назвал стоимость нового кроссовера Lada X-cross 5
Новый кроссовер Lada X-cross 5 будет стоить до 2,5 млн руб. в зависимости от комплектации автомобиля, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
Сегодня на производственной площадке «АвтоВАЗа» в Санкт-Петербурге прошла церемония выпуска первого серийного автомобиля Lada X-cross 5, было объявлено, что продажи нового автомобиля начнутся в III квартале этого года.
«В общем цена достаточно адекватная: мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года. Но, в среднем, цена будет до 2,5 миллиона в зависимости от комплектации автомобиля», – сказал Соколов в видеоролике, который размещен в Telegram-канале Минпромторга РФ.
В Минпромторге ранее сегодня сообщили, что новую Lada создали в сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров компании. До конца года планируется выпуск до 10 000 автомобилей. Президент «АвтоВАЗа» говорил, что подготовить производство к выпуску новых моделей удалось «менее, чем за полгода». В эти «беспрецедентно короткие сроки», заявил Соколов, перенастроили конвейер, изменили логистические схемы, провели обучение персонала. По его словам, Lada впервые в своей истории входит в более высокий класс С.
По информации Минпромторга, LADA X-cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой АКПП, а также интеллектуальной системой безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийной системой и панорамной крышей.
Площадка «АвтоВАЗа» в Санкт-Петербурге расположена на бывших мощностях завода японского концерна Nissan, который осенью 2022 г. ушел из России и передал его в госсобственность РФ в лице подведомственного Минпромторгу Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). На 14 июня на заводе был намечен запуск новой модели Lada «при участии» партнера, говорилось в презентации «АвтоВАЗа». Ранее «РИА Новости» сообщали со ссылкой на материалы Минпромторга к итоговой коллегии министерства, что речь идет о сборке совместно с партнерами из КНР автомобилей Lada X-Cross 5 – адаптированной для российского рынка версии китайского кроссовера FAW Bestune T77.