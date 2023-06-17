«АвтоВАЗ» назвал стоимость нового кроссовера Lada X-cross 5

В Минпромторге ранее сегодня сообщили, что новую Lada создали в сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров компании. До конца года планируется выпуск до 10 000 автомобилей. Президент «АвтоВАЗа» говорил, что подготовить производство к выпуску новых моделей удалось «менее, чем за полгода». В эти «беспрецедентно короткие сроки», заявил Соколов, перенастроили конвейер, изменили логистические схемы, провели обучение персонала. По его словам, Lada впервые в своей истории входит в более высокий класс С.