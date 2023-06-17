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Минпромторг заявил о скором старте продаж LADA X-cross 5

Ведомости

Старт продаж кроссовера LADA X-cross 5 запланирован на III квартал 2023 г., сообщил Минпромторг по итогам визита на площадку «АвтоВАЗа» в Санкт-Петербурге главы ведомства Дениса Мантурова.

На площадке концерна прошла церемония выпуска первого серийного автомобиля LADA X-cross 5, в ней также участвовали губернатор города Александр Беглов, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и генеральный директор производственной площадки «ЛАДА Санкт-Петербург» Иван Миронов.

В ведомстве рассказали, что LADA X-cross 5 создали в сотрудничестве с одним из новых восточных партнеров компании. До конца года в городе планируют выпустить до 10 000 автомобилей классов С и D, а со следующего – начать локализацию производства с привлечением поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По словам Мантурова, на мощностях петербургской площадки продолжат работать свыше 1500 сотрудников.

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«Наличие такой готовой, квалифицированной команды служит залогом для реализации среднесрочных планов развития данной площадки. Имея в виду и углубление локализации модели LADA X-cross 5, и организацию в 2024 г. производства седана D-класса. Чтобы эти планы быстро воплотились на практике, уже сформирован российский пул поставщиков автокомпонентов, сырья и материалов. В их числе немало производителей из Санкт-Петербурга», – сказал министр.

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Президент «АвтоВАЗа» уточнил, что подготовить производство к выпуску новых моделей удалось «менее, чем за полгода». В эти «беспрецедентно короткие сроки», заявил Соколов, перенастроили конвейер, изменили логистические схемы, провели обучение персонала. По его словам, LADA впервые в своей истории входит в более высокий класс С.

По информации Минпромторга, LADA X-cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой АКПП, а также интеллектуальной системой безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийной системой и панорамной крышей.

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Площадка «АвтоВАЗа» в Санкт-Петербурге расположена на бывших мощностях завода японского концерна Nissan, который осенью 2022 г. ушел из России и передал его в госсобственность РФ в лице подведомственного Минпромторгу Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). На 14 июня 2023 г. на заводе был намечен запуск новой модели Lada «при участии» партнера, говорилось в презентации «АвтоВАЗа». Ранее «РИА Новости» сообщали со ссылкой на материалы Минпромторга к итоговой коллегии министерства, что речь идет о сборке совместно с партнерами из КНР автомобилей Lada X-Cross 5 – адаптированной для российского рынка версии китайского кроссовера FAW Bestune T77. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных