Минпромторг заявил о скором старте продаж LADA X-cross 5

Площадка «АвтоВАЗа» в Санкт-Петербурге расположена на бывших мощностях завода японского концерна Nissan, который осенью 2022 г. ушел из России и передал его в госсобственность РФ в лице подведомственного Минпромторгу Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). На 14 июня 2023 г. на заводе был намечен запуск новой модели Lada «при участии» партнера, говорилось в презентации «АвтоВАЗа». Ранее «РИА Новости» сообщали со ссылкой на материалы Минпромторга к итоговой коллегии министерства, что речь идет о сборке совместно с партнерами из КНР автомобилей Lada X-Cross 5 – адаптированной для российского рынка версии китайского кроссовера FAW Bestune T77.