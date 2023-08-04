Владимир Путин предложил всем чиновникам пересесть с иномарок на отечественные автомобили

Владимир Путин предложил всем чиновникам пересесть с иномарок на отечественные автомобилиРоссийской промышленности будет сложно оперативно выполнить такую задачу
Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. По его словам, к нему обратились министерства и ведомства с просьбой сделать упор на закупки иностранных автомобилей, но он подчеркнул, что это должно быть «абсолютно исключено».
«Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, – заявил Путин. – Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, автомобилей, другой продукции».
Совсем отказываться от импорта России не нужно, но «какие-то базовые вещи» должны быть ориентированы на отечественного производителя, добавил глава государства.
Российские предприятия смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур, сообщили в Минпромторге после заявления президента. «Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур», – отметили в ведомстве.
Никто не против
11 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин уже просил депутатов поддержать позицию Минфина, сотрудники которого по решению главы ведомства Антона Силуанова пересядут на российские автомобили с глубоким уровнем локализации (в автопарке нижней палаты есть Ford, BMW и другие автомобили производителей из недружественных стран).
«В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной думы пополнили «Лады» и «Москвичи». Поэтому давайте из этого исходить», – отметил Володин, добавив, что некоторые депутаты уже используют отечественные автомобили. Володин напомнил, что Путин пользуется отечественным автомобилем – Aurus. При этом он добавил, что нужно учитывать локализацию, так как «глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер».
Спустя несколько дней, 16 июля, спикер запустил в Telegram-канале опрос. Он спрашивал, считают ли его подписчики «правильным закупать отечественные марки автомобилей для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений, госкорпораций». В итоге 90% из 208 000 ответили «да» (такие опросы Володин проводил касательно чувствительных тем во время ковида перед принятием или внесением законов).
Есть нюансы
Вопрос в том, что именно считать продуктом российского автопрома. В законодательстве на данный момент нет требований, определяющих термин «российский продукт», есть только «продукт, произведенный на территории РФ», говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
Постановление правительства № 719 содержит критерии для подтверждения производства промышленной продукции на территории страны, но сейчас они довольно либеральные (запчасти и сборка могут быть нероссийскими. – «Ведомости»). «Иначе никакие машины не могли бы пройти российские критерии», – заключил он.
«АвтоВАЗ» наиболее активно пытается заниматься локализацией производства, но говорить о полном импортозамещении можно только на 50%, резюмировал Бургазлиев: «До февраля 2022 г. уровень локализации был крайне низок, и заводы занимались «псевдолокализацией»: покупались готовые комплектующие, немного дорабатывались и выдавались за российские».
«Требования в госзакупках смещаются к тому, чтобы автомобили для госнужд закупались только российского производства, – говорит генеральный директор «Тендерплана» Максим Кузнецов. – Руководствоваться прежней политикой в закупках у заказчиков уже не получится. Ранее они могли просто разместить информацию о требуемой марке автомобиля даже заграничного производства, а теперь вынуждены закупать только те автомобили, которые соответствуют условиям локализации и доля производственных процессов которых осуществляется на территории РФ».
При этом важно отметить, что точные цифры уровня локализации публично не разглашаются, они известны только заводам-изготовителям, подчеркнул он. По данным «Тендерплана», только за первое полугодие 2023 г. было размещено 248 извещений на 597 млн руб., тогда как за весь 2022 год было разыграно 388 тендеров на 650 млн руб.
Зачем стараться
Инициатива связана с тем, что многие иностранные автобренды показали свое отношение к России, когда свернули свою дилерскую сеть и прочие услуги, указывает политолог Александр Немцев. Он напомнил, что так поступили премиальные немецкие и японские бренды.
«Это говорит о том, что отношение этих марок является враждебным к нашей стране. Будет достаточно странно, когда [главы этих марок] говорят, что не собираются сотрудничать с Россией, а чиновники продолжат использовать эти автомобили», – отметил он. Немцев считает, что пока на отечественном рынке нет автомобилей, которые могли бы полностью заменить такие модели, как Toyota Camry, из которых в большинстве случаев состоит автопарк региональных чиновников.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин указал, что игнорировать слова президента не получится, а потому автопрому и чиновникам придется найти выход. «Тут можно действовать по-другому: говорить о том, что мы, безусловно, поддерживаем инициативу, но нашему конкретному ведомству надо сохранить иностранный автомобиль. Чиновники уже привыкли к этим автомобилям, соответственно, пересаживаться для них – это психологически сложно», – допускает он.
Что делали раньше
Идея пересадить чиновников на отечественные автомобили не нова. В 1997 г. первый президент России Борис Ельцин подписал распоряжение о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Эту идею главе государства предложил первый вице-премьер Борис Немцов, за что подвергся критике чиновников и прессы. Правительству поручалось продать автопарк иномарок с аукциона и принять необходимые меры по обеспечению улучшения качества выпускаемых отечественной промышленностью. Немцов призывал чиновников пользоваться «Волгой», которую использовал сам в качестве примера.
Мэр Москвы Юрий Лужков в 1998 г. также поддержал идею создания люксовых вариаций «Москвича». Стали выпускаться удлиненные седаны представительского класса «Иван Калита» и «Князь Владимир». На последнем ездил сам Лужков. Он участвовал и в рекламных акциях завода – например, открыл автопробег «Москвичей» до Новосибирска и обратно. Большинство выпущенных представительских машин этой марки использовались московскими чиновниками и связанными с ними организациями, писал «Коммерсантъ». Фактически распоряжение Ельцина так и не было выполнено. Уже в 1999 г. своим указом он признал утратившими силу несколько ранее опубликованных актов, в том числе свое распоряжение про закупку иностранных автомобилей.
В апреле 2012 г. Путин (тогда премьер и избранный президент России) заявил, что органам государственной и муниципальной власти нужно «покупать только автомобильную технику, производимую на территории РФ и Единого экономического пространства». То есть машины, собранные на территории России, Белоруссии или Казахстана.
Позднее сам президент стал приезжать на публичные мероприятия в автомобиле Aurus (собирается в Татарстане). Впервые он проехал на этом автомобиле по территории Кремля, отправившись на свою инаугурацию 7 мая 2018 г. из рабочего кабинета в резиденции. Кроме того, на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в 2020 г. Путин попросил правительство «строго контролировать», чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании приобретали технику, необходимую для работы, «но ни в коем случае не иностранные лимузины».