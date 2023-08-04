Владимир Путин предложил всем чиновникам пересесть с иномарок на отечественные автомобили

«Это говорит о том, что отношение этих марок является враждебным к нашей стране. Будет достаточно странно, когда [главы этих марок] говорят, что не собираются сотрудничать с Россией, а чиновники продолжат использовать эти автомобили», – отметил он. Немцев считает, что пока на отечественном рынке нет автомобилей, которые могли бы полностью заменить такие модели, как Toyota Camry, из которых в большинстве случаев состоит автопарк региональных чиновников.