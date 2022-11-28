В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant
На заводе Aurus в Елабуге в Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
«На заводе Aurus в Татарстане начато серийное производство первого российского внедорожника класса люкс», — говорится в сообщении.
Запуск производства в компании назвали «беспрецедентным стартом» для отечественного автопрома. Отмечается, что внедорожник стал второй моделью бренда, сборка которой началась на заводе, открывшемся менее чем полтора года назад.
В Aurus подчеркнули, что 70% использованных при производстве автомобиля материалов и комплектующих являются российскими. Речь идет об узлах машины, силовой установке, трансмиссии, электронике, интерьерных и декоративных решениях.
Презентация Aurus Komendant состоялась 29 сентября. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 598 лошадиных сил. Покупателям на выбор доступны девять цветов, а также семь вариантов отделки салона, включая двухцветные. В продажу внедорожник поступит в I квартале 2023 г. Его стоимость составит 33,7 млн руб.
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