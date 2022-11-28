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В Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant

Ведомости

На заводе Aurus в Елабуге в Татарстане началось серийное производство внедорожника Aurus Komendant. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«На заводе Aurus в Татарстане начато серийное производство первого российского внедорожника класса люкс», — говорится в сообщении.

Запуск производства в компании назвали «беспрецедентным стартом» для отечественного автопрома. Отмечается, что внедорожник стал второй моделью бренда, сборка которой началась на заводе, открывшемся менее чем полтора года назад.

В Aurus подчеркнули, что 70% использованных при производстве автомобиля материалов и комплектующих являются российскими. Речь идет об узлах машины, силовой установке, трансмиссии, электронике, интерьерных и декоративных решениях.

Презентация Aurus Komendant состоялась 29 сентября. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 598 лошадиных сил. Покупателям на выбор доступны девять цветов, а также семь вариантов отделки салона, включая двухцветные. В продажу внедорожник поступит в I квартале 2023 г. Его стоимость составит 33,7 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных