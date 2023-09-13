Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы

Собянин впервые занял пост мэра Москвы в 2010 г. по решению Мосгордумы. В 2012 г. в России вернули выборы глав регионов, и на выборах в 2013 г. он набрал 51,37% голосов. В 2018 г. за него проголосовали 70,17% избирателей.