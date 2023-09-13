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Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы

Ведомости

Мосгоризбирком официально зарегистрировал избранным мэром Москвы Сергея Собянина, сказано в сообщении Мосгоризбиркома.

«Московская городская избирательная комиссия решила <...> считать избранным на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, получившего 2 499 114 голосов избирателей», – отмечается в документе.

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По итогам подсчета 100% голосов в ЦИК России Собянина поддержали 76,39% избирателей, которые приняли участие в голосовании. На втором месте был Леонид Зюганов от КПРФ, который набрал 265 374 голоса (8,11%). Следом расположились Борис Чернышов от ЛДПР (183 529 голосов, 5,61%), Владислав Даванков от партии «Новые люди» (174 869 голосов, 5,34%) и кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев (128 701, 3,93%).

Собянин впервые занял пост мэра Москвы в 2010 г. по решению Мосгордумы. В 2012 г. в России вернули выборы глав регионов, и на выборах в 2013 г. он набрал 51,37% голосов. В 2018 г. за него проголосовали 70,17% избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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