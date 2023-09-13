Бразилия может отказаться от членства в МУС
Правительство Бразилии может пересмотреть решение об участии в Международном уголовном суде (МУС), поскольку ряд крупных стран не присоединились к нему. Об этом рассказал журналистам министр юстиции и общественной безопасности страны Флавио Дино, передает G1.
«Существует дисбаланс, когда некоторые страны присоединились к юрисдикции МУС, а другие – нет, например США, Китай и др. Это говорит о том, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть это присоединение к соглашению, чтобы не было такого неравенства между странами в применении этого документа», – рассказал он.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой под ложным предлогом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. СК РФ в свою очередь возбудил дела в отношении судей МУС.
Ранее в сентябре бразильский президент Лула да Силва заявил, что президент Владимир Путин, если посетит Бразилию, не будет арестован. На следующий день, во время пресс-конференции на саммите G20 в Нью-Дели, он заявил, что решение будет принимать суд.
1 сентября правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент для рассмотрения вопроса ратификации. Армянский премьер Никол Пашинян позднее пояснил, что этот процесс связан не с отношениями Еревана и Москвы, а с напряженностью на границе с Азербайджаном. Армения подписала Римский статут еще в 1998 г., но не ратифицировала его.