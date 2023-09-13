Бразилия может отказаться от членства в МУС

«Существует дисбаланс, когда некоторые страны присоединились к юрисдикции МУС, а другие – нет, например США, Китай и др. Это говорит о том, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть это присоединение к соглашению, чтобы не было такого неравенства между странами в применении этого документа», – рассказал он.