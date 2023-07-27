МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ
МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая принимала участие в решении о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, следует из базы розыска МВД.
«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», – сказано в карточке базы розыска МВД. По какой именно статье ее разыскивают, в карточке не уточняется.
В ее отношении 20 марта было возбуждено уголовное дело по факту заведомо незаконного заключения под стражу и приготовления к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ). Аналогичное дело было возбуждено и в отношении двух других судей – Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Тогда же СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана по факту приготовления к нападению на представителя иностранного государства, а также по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360, ч. 2 ст. 299 УК РФ).
В начале мая, во время ПМЭФ, председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что СК готовится объявить в розыск прокурора суда, председателей и трех судей, которые приняли решение о выдаче ордера на арест Путина. С 22 июня в базе розыска находится судья Розарио Айтала, прокурор Хан был объявлен в розыск 19 мая. Им уже предъявили заочное обвинение.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.
25 марта Володин призвал законодательно запретить работу МУС в России и ввести ответственность за его поддержку. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ответ заявил, что законодательная реакция российских органов власти на деятельность МУС будет излишней, поскольку он является «фиктивным институтом», а его решения ничтожны.