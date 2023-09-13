МИД Румынии вызовет главу дипмиссии РФ из-за обломков беспилотника

В связи инцидентом временного поверенного в делах посольства России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии, где ему выразили протест. При этом ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что у альянса нет информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России.