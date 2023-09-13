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МИД Румынии вызовет главу дипмиссии РФ из-за обломков беспилотника

Ведомости

Министерство иностранных дел Румынии вызовет главу дипмиссии России в связи с обнаружением фрагментов беспилотников, аналогичных тем, что использует российская армия. Об этом говорится в сообщении министерства.

МИД выразил «решительный протест» против нарушения воздушного пространства Румынии.

«Министерство иностранных дел информировало союзников по НАТО и консультируется с ними о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ», – сказано в сообщении румынского МИДа.

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Ранее 13 сентября министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча в районе городов Нуфэрул и Виктория на площади в несколько десятков метров были обнаружены фрагменты от дронов. Специализированная группа ВВС Румынии проведет предварительное расследование и технические экспертизы обломков.

6 сентября в Минобороны Румынии заявили об обнаружении обломков дрона. 9 сентября, военные нашли в районе граничащего с Украиной Плауру в уезде Тулча новые фрагменты беспилотника, похожего, как утверждалось, на аппараты, используемые армией России.

В связи инцидентом временного поверенного в делах посольства России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии, где ему выразили протест. При этом ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что у альянса нет информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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