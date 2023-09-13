МИД Румынии вызовет главу дипмиссии РФ из-за обломков беспилотника
Министерство иностранных дел Румынии вызовет главу дипмиссии России в связи с обнаружением фрагментов беспилотников, аналогичных тем, что использует российская армия. Об этом говорится в сообщении министерства.
МИД выразил «решительный протест» против нарушения воздушного пространства Румынии.
«Министерство иностранных дел информировало союзников по НАТО и консультируется с ними о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ», – сказано в сообщении румынского МИДа.
Ранее 13 сентября министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча в районе городов Нуфэрул и Виктория на площади в несколько десятков метров были обнаружены фрагменты от дронов. Специализированная группа ВВС Румынии проведет предварительное расследование и технические экспертизы обломков.
6 сентября в Минобороны Румынии заявили об обнаружении обломков дрона. 9 сентября, военные нашли в районе граничащего с Украиной Плауру в уезде Тулча новые фрагменты беспилотника, похожего, как утверждалось, на аппараты, используемые армией России.
В связи инцидентом временного поверенного в делах посольства России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии, где ему выразили протест. При этом ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что у альянса нет информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России.