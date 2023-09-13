Кирби: США пока не видят возможности завершить украинский конфликт на своих условиях
В настоящий момент нет возможности завершить конфликт на Украине на условиях, которые бы устроили США, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», – отметил Кирби, отвечая на вопрос о урегулировании конфликта (цитата по «РИА Новости»).
Условия мира, которые бы устроили Вашингтон, включают в том числе «уважение суверенитета» Украины, вывод российских войск и возврат территорий Киеву, добавил Кирби.
11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев примет участие в переговорах, если Москва проявит такую инициативу. Он также добавил, что Соединенные штаты последуют в этом вопросе за Украиной.
Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл.