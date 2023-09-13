Газета
Политика

Кирби: США пока не видят возможности завершить украинский конфликт на своих условиях

Ведомости

В настоящий момент нет возможности завершить конфликт на Украине на условиях, которые бы устроили США, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», – отметил Кирби, отвечая на вопрос о урегулировании конфликта (цитата по «РИА Новости»).

Условия мира, которые бы устроили Вашингтон, включают в том числе «уважение суверенитета» Украины, вывод российских войск и возврат территорий Киеву, добавил Кирби.

Ранее по теме: Путин назвал условие переговоров с Украиной

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев примет участие в переговорах, если Москва проявит такую инициативу. Он также добавил, что Соединенные штаты последуют в этом вопросе за Украиной.

4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. 12 сентября президент Путин в рамках пленарной сессии ВЭФ призвал США отменить этот указ, если они считают, что Украина готова к переговорам.

Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных