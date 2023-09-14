Блинкен заявил об окончании сложившегося после холодной войны миропорядка

По его словам, после окончания холодной войны более 1 млрд человек вырвались из нищеты, а конфликты между государствами были сведены к минимуму, хотя были и серьезные вызовы – война в Югославии, геноцид в Руанде, 11 сентября, глобальный финансовый кризис 2008 г., пандемия коронавируса. Блинкен признал, что сегодня некоторые основные постулаты, которые формировали подход к устройству миропорядка, не актуальны.