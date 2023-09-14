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Блинкен заявил об окончании сложившегося после холодной войны миропорядка

Ведомости

Эпоха после окончания холодной войны ознаменовалась «замечательным» прогрессом, но установившемуся миропорядку пришел конец, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

«Но то, что мы переживаем сейчас, – это нечто большее, чем проверка порядка, установившегося после окончания холодной войны. Это конец», – сказал Блинкен, выступая в университете Джонса Хопкинса.

По его словам, после окончания холодной войны более 1 млрд человек вырвались из нищеты, а конфликты между государствами были сведены к минимуму, хотя были и серьезные вызовы – война в Югославии, геноцид в Руанде, 11 сентября, глобальный финансовый кризис 2008 г., пандемия коронавируса. Блинкен признал, что сегодня некоторые основные постулаты, которые формировали подход к устройству миропорядка, не актуальны.

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По мнению госсекретаря, спецоперация России на Украине «является острой угрозой международному порядку, закрепленному в уставе ООН», а Китай представляет «наиболее значительный долгосрочный вызов».

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сейчас идет формирование нового миропорядка. На пленарном заседании ВЭФ от отметил, что между странами «рождается новая модель взаимоотношений», которая формируется не по «западным лекалам».

Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарной сессии саммита БРИКС назвал сложившуюся геополитическую ситуацию мрачной. По его мнению, сегодня в мире сохраняется мышление времен холодной войны. Он подчеркнул, что странам объединения нужно следовать «по пути мирного развития».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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