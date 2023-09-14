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Минобороны сообщило о четвертой атаке дронов на Брянскую область за сутки

Ведомости

Киев попытался в четвертый раз за ночь атаковать Брянскую область при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны. 

Попытка атаки была пресечена около 00:45 мск, дрон сбили средствами ПВО над территорией Брянской области.

До этого Киев попытался трижды за несколько часов ударить по региону при помощи беспилотников. Первый дрон был уничтожен ПВО около 22:00 мск, затем еще два беспилотника сбили около 00:10 мск. Третья атака была пресечена около 00:30 мск. 

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По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны ликвидировали над Унечским, Брасовским, Карачевским, Брянским районами и Стародубским муниципальным округом. Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших. 

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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