Минобороны сообщило о четвертой атаке дронов на Брянскую область за сутки
Киев попытался в четвертый раз за ночь атаковать Брянскую область при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
Попытка атаки была пресечена около 00:45 мск, дрон сбили средствами ПВО над территорией Брянской области.
До этого Киев попытался трижды за несколько часов ударить по региону при помощи беспилотников. Первый дрон был уничтожен ПВО около 22:00 мск, затем еще два беспилотника сбили около 00:10 мск. Третья атака была пресечена около 00:30 мск.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, дроны ликвидировали над Унечским, Брасовским, Карачевским, Брянским районами и Стародубским муниципальным округом. Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.