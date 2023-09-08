Глава МЧС заявил об участившихся попытках Киева атаковать опасные объекты в РФ

В августе советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Запорожская АЭС остается мишенью для ВСУ, которые ежедневно совершают не менее 10 попыток атаковать станцию дронами. По его словам, ВСУ при помощи обстрелов также пытаются выявить уязвимости в обороне ЗАЭС. При этом сами энергоблоки надежно защищены, а вокруг уязвимых мест станции создана надежная системы защиты.