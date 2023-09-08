Глава МЧС заявил об участившихся попытках Киева атаковать опасные объекты в РФ
Украина чаще пытается атаковать западным оружием российские потенциально опасные объекты. Об этом на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«Социально значимые и потенциально опасные объекты, включая химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения, на территории нашей страны все чаще становятся целями для современных средств поражения, которые страны Запада поставляют на Украину», – передает его слова ТАСС.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытаются нанести удары по промышленным предприятиям и объектам инфраструктуры на территории России. Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Киев с помощью беспилотника нанес удар по промышленному объекту в Брянске. 4 сентября украинский беспилотник атаковал Клинцовскую ТЭЦ в регионе. Губернаторы приграничных регионов регулярно сообщают о повреждении линий электропередачи после обстрелов ВСУ.
В августе советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Запорожская АЭС остается мишенью для ВСУ, которые ежедневно совершают не менее 10 попыток атаковать станцию дронами. По его словам, ВСУ при помощи обстрелов также пытаются выявить уязвимости в обороне ЗАЭС. При этом сами энергоблоки надежно защищены, а вокруг уязвимых мест станции создана надежная системы защиты.