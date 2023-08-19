В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС остается мишенью для вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ежедневно совершают не менее 10 попыток атаковать станцию дронами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире «Соловьев Live».
«Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС», – рассказал Карчаа (цитата по ТАСС).
По его словам, ВСУ при помощи обстрелов также пытаются выявить уязвимости в обороне ЗАЭС. При этом сами энергоблоки надежно защищены, а вокруг уязвимых мест станции создана надежная системы защиты, добавил Карчаа.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.