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В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках ВСУ атаковать Запорожскую АЭС

Ведомости

Запорожская АЭС остается мишенью для вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ежедневно совершают не менее 10 попыток атаковать станцию дронами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире «Соловьев Live».

«Как регистрируют наши специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС», – рассказал Карчаа (цитата по ТАСС).

По его словам, ВСУ при помощи обстрелов также пытаются выявить уязвимости в обороне ЗАЭС. При этом сами энергоблоки надежно защищены, а вокруг уязвимых мест станции создана надежная системы защиты, добавил Карчаа.

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Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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