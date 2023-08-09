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Недалеко от Запорожской АЭС перехватили ударный беспилотник ВСУ

Ведомости

В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным», – цитирует агентство своего собеседника.

20 июля Государственная дума приняла закон о праве сотрудников силовых структур пресекать движение беспилотников. Согласно документу, останавливать движение беспилотников смогут сотрудники частных охранных организаций, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, МЧС и других ведомств. Внесение проекта закона объясняется фиксацией БПЛА в районе Запорожской и Курской АЭС. Также авторы пояснили, что, согласно данным ФСО, в прошлом году было пресечено 208 полетов дронов над охраняемыми органами государственной охраны объектами.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о праве силовиков останавливать беспилотники

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Как сообщает российская сторона, станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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