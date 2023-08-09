Недалеко от Запорожской АЭС перехватили ударный беспилотник ВСУ
В Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
«Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным», – цитирует агентство своего собеседника.
20 июля Государственная дума приняла закон о праве сотрудников силовых структур пресекать движение беспилотников. Согласно документу, останавливать движение беспилотников смогут сотрудники частных охранных организаций, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, МЧС и других ведомств. Внесение проекта закона объясняется фиксацией БПЛА в районе Запорожской и Курской АЭС. Также авторы пояснили, что, согласно данным ФСО, в прошлом году было пресечено 208 полетов дронов над охраняемыми органами государственной охраны объектами.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. С конца февраля 2022 г. ЗАЭС находится под контролем России. Как сообщает российская сторона, станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.