Недалеко от Запорожской АЭС перехватили ударный беспилотник ВСУ

20 июля Государственная дума приняла закон о праве сотрудников силовых структур пресекать движение беспилотников. Согласно документу, останавливать движение беспилотников смогут сотрудники частных охранных организаций, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, МЧС и других ведомств. Внесение проекта закона объясняется фиксацией БПЛА в районе Запорожской и Курской АЭС. Также авторы пояснили, что, согласно данным ФСО, в прошлом году было пресечено 208 полетов дронов над охраняемыми органами государственной охраны объектами.