Кремль обеспокоен ростом напряженности в Нагорном Карабахе

«Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку», – объяснил Песков.