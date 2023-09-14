Кремль обеспокоен ростом напряженности в Нагорном Карабахе
В Кремле обеспокоены ростом напряженности на некоторых участках в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку», – объяснил Песков.
Кремль призвал обе стороны к сдержанности и действиям в духе подписанных трехсторонних документов. При этом, по словам пресс-секретаря президента, нужно учитывать новые реалии.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в сентябре 2020 г. Лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее заявление, после которого в зоне конфликта прекратились военные действия, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы. 23 апреля 2023 г. азербайджанская погранслужба установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией. Ереван назвал это неприемлемым, призвал Россию ликвидировать блокаду.
3 сентября премьер-министр Армении Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле не согласились этим тезисом, подчеркнув, что РФ является неотъемлемой составной частью региона. 13 сентября Пашинян в интервью Politico заявил, что Армения больше не может полагаться на Москву как гаранта безопасности.