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Политика

Кремль обеспокоен ростом напряженности в Нагорном Карабахе

Ведомости

В Кремле обеспокоены ростом напряженности на некоторых участках в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку», – объяснил Песков.

Кремль призвал обе стороны к сдержанности и действиям в духе подписанных трехсторонних документов. При этом, по словам пресс-секретаря президента, нужно учитывать новые реалии.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в сентябре 2020 г. Лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее заявление, после которого в зоне конфликта прекратились военные действия, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы. 23 апреля 2023 г. азербайджанская погранслужба установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) с Арменией. Ереван назвал это неприемлемым, призвал Россию ликвидировать блокаду.

3 сентября премьер-министр Армении Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор. В Кремле не согласились этим тезисом, подчеркнув, что РФ является неотъемлемой составной частью региона. 13 сентября Пашинян в интервью Politico заявил, что Армения больше не может полагаться на Москву как гаранта безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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