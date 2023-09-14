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Поздняков: Олимпийский комитет России не получил приглашение на Азиатские игры

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Олимпийский комитет России (ОКР) не получил приглашение на участие в Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Об этом сообщил ТАСС президент организации Станислав Поздняков.

По словам Познякова, участие российских спортсменов в Азиатских играх поддержали на саммите в Лозанне в декабре 2022 г.

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«Что произошло потом – сложно говорить. Надежды никакой абсолютно. Игры начинают 23 числа. Приглашения мы не получили», – объяснил президент ОКР.

В январе 2023 г. Олимпийский совет Азии (OCA) предложил допустить к Азиатским играм 2023 г. российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке спецоперации, в нейтральном статусе. Однако 1 сентября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и ОСА запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Азиатских играх в Ханчжоу. Запрет объяснили «техническими причинами».

Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 г. Состязания должны были состояться год назад, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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