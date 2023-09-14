Поздняков: Олимпийский комитет России не получил приглашение на Азиатские игры

В январе 2023 г. Олимпийский совет Азии (OCA) предложил допустить к Азиатским играм 2023 г. российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке спецоперации, в нейтральном статусе. Однако 1 сентября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и ОСА запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Азиатских играх в Ханчжоу. Запрет объяснили «техническими причинами».