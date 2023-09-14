Поздняков: Олимпийский комитет России не получил приглашение на Азиатские игры
Олимпийский комитет России (ОКР) не получил приглашение на участие в Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Об этом сообщил ТАСС президент организации Станислав Поздняков.
По словам Познякова, участие российских спортсменов в Азиатских играх поддержали на саммите в Лозанне в декабре 2022 г.
«Что произошло потом – сложно говорить. Надежды никакой абсолютно. Игры начинают 23 числа. Приглашения мы не получили», – объяснил президент ОКР.
В январе 2023 г. Олимпийский совет Азии (OCA) предложил допустить к Азиатским играм 2023 г. российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке спецоперации, в нейтральном статусе. Однако 1 сентября стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и ОСА запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Азиатских играх в Ханчжоу. Запрет объяснили «техническими причинами».
Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 г. Состязания должны были состояться год назад, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.