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Володин запустил опрос об ограничениях для электросамокатов

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем Telegram-канале об ужесточении ограничений для электросамокатов.

«Обсуждали с вами проблему увеличения количества ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Какой из перечисленных вариантов решений вы считаете правильным и оптимальным?» – поинтересовался он у своих подписчиков.

В опросе Володин предложил три варианта ответа. На момент написания новости в голосовании приняли участие чуть более 13 000 пользователей. Мнения разделились практически поровну: 49% проголосовали за полный запрет аренды электросамокатов, а 41% предложил ужесточить ПДД для водителей такого транспорта. Еще 10% выступили за то, чтобы «оставить все как есть».

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В конце августа Володин пообещал, что Госдума проработает варианты повышения ответственности для водителей электросамокатов. Он отметил, что проблема приобрела массовый характер: с 2019 г. количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось более чем в 40 раз. По его словам, в авариях прежде всего страдают дети и пожилые люди.

Последние месяцы российские власти стали все чаще обращать внимание на проблему с электросамокатами на дорогах. Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость средств индивидуальной мобильности ограничена 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.

В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отметив, что это поможет снизить число ДТП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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