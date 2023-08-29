Госдума рассмотрит варианты ужесточения правил для электросамокатов

В России уже действуют правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), но в этом вопросе еще «есть над чем работать». Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость СИМ ограничена 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.