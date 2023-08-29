Госдума рассмотрит варианты ужесточения правил для электросамокатов
Госдума проработает варианты повышения ответственности для водителей электросамокатов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные», – написал он.
Володин отметил, что с 2019 г. количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось более чем в 40 раз. По его словам, проблема приобрела массовый характер. Спикер нижней палаты уточнил, что в авариях прежде всего страдают дети и пожилые люди.
В России уже действуют правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), но в этом вопросе еще «есть над чем работать». Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость СИМ ограничена 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг.
Последние месяцы российские власти стали все чаще обращать внимание на проблему с электросамокатами на дорогах. Сейчас Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.
В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, отметив, что это поможет снизить число ДТП.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что власти столицы не планируют запрещать езду на электросамокатах. В Госдуме также заявили, что регулировать использование электросамокатов следует через создание необходимой инфраструктуры и разработку правил обращения с ними, а не через запреты.