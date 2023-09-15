В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Лукашенко поздравил Путина с «серьезным этапом электорального цикла». «Не хочу даже их анализировать: наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для президента прежде всего – все ваши кандидатуры на должность губернатора народом были поддержаны», – сказал он. Комментируя переговоры с лидером КНДР, Лукашенко предложил «подумать и о сотрудничестве где-то «на троих».