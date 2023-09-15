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В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи, сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к белорусскому лидеру.

В начале встречи Путин отметил, что в России все стабильно. «Почему говорю это? Потому что, мы с вами знаем, состояние российской экономики отражается на нашем взаимодействии в рамках Союзного государства», – сказал он, передает Кремль.

Путин отметил, что «есть необходимость сверить часы по некоторым вопросам». Российский президент планирует проинформировать Лукашенко об итогах дискуссии с лидером КНДР Ким Чен Ыном по ситуации в регионе. Путин также предложил обсудить «острый вопрос» – ситуацию на украинском направлении.

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Лукашенко поздравил Путина с «серьезным этапом электорального цикла». «Не хочу даже их анализировать: наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для президента прежде всего – все ваши кандидатуры на должность губернатора народом были поддержаны», – сказал он. Комментируя переговоры с лидером КНДР, Лукашенко предложил «подумать и о сотрудничестве где-то «на троих».

Лукашенко прилетел в Россию 14 сентября. Основными темами встречи станут международная повестка, проблематика регионов, экономическое сотрудничество двух стран в сферах сельского хозяйства, промышленности, а также работа в области импортозамещения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, комментируя переговоры двух лидеров в Сочи 15 сентября, отметил, что Путин и Лукашенко регулярно общаются, происходит «регулярная сверка часов».

Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии прошла 23 июля в Стрельне. Они обсуждали ЧВК «Вагнер», внешнюю угрозу «по периметру» стран и развитие Союзного государства. В конце августа лидеры провели телефонные переговоры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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