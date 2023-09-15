В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи, сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к белорусскому лидеру.
В начале встречи Путин отметил, что в России все стабильно. «Почему говорю это? Потому что, мы с вами знаем, состояние российской экономики отражается на нашем взаимодействии в рамках Союзного государства», – сказал он, передает Кремль.
Путин отметил, что «есть необходимость сверить часы по некоторым вопросам». Российский президент планирует проинформировать Лукашенко об итогах дискуссии с лидером КНДР Ким Чен Ыном по ситуации в регионе. Путин также предложил обсудить «острый вопрос» – ситуацию на украинском направлении.
Лукашенко поздравил Путина с «серьезным этапом электорального цикла». «Не хочу даже их анализировать: наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для президента прежде всего – все ваши кандидатуры на должность губернатора народом были поддержаны», – сказал он. Комментируя переговоры с лидером КНДР, Лукашенко предложил «подумать и о сотрудничестве где-то «на троих».
Лукашенко прилетел в Россию 14 сентября. Основными темами встречи станут международная повестка, проблематика регионов, экономическое сотрудничество двух стран в сферах сельского хозяйства, промышленности, а также работа в области импортозамещения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, комментируя переговоры двух лидеров в Сочи 15 сентября, отметил, что Путин и Лукашенко регулярно общаются, происходит «регулярная сверка часов».
Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии прошла 23 июля в Стрельне. Они обсуждали ЧВК «Вагнер», внешнюю угрозу «по периметру» стран и развитие Союзного государства. В конце августа лидеры провели телефонные переговоры.