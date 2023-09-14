Лукашенко прилетел в Россию на встречу с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры состоятся 15 сентября в Сочи. «Белоруссия – наш ближайший союзник. Главы государств регулярно общаются. [Это] регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее», – сказал он.