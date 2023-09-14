Лукашенко прилетел в Россию на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию. Его самолет приземлился около 14:00, сообщил близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул первого».
Белорусский лидер прилетел, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 15 сентября. Основными темами встречи станут международная повестка, проблематика регионов, экономическое сотрудничество двух стран в сферах сельского хозяйства, промышленности, а также работа в области импортозамещения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры состоятся 15 сентября в Сочи. «Белоруссия – наш ближайший союзник. Главы государств регулярно общаются. [Это] регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее», – сказал он.
Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии прошла 23 июля в Стрельне. Они обсуждали ЧВК «Вагнер», внешнюю угрозу «по периметру» стран и развитие Союзного государства, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В конце августа лидеры также провели телефонные переговоры. В пресс-службе белорусского лидера отметили, что Путин и Лукашенко обсудили повестку по двусторонним отношениями и острые вопросы региональной и международной обстановки.