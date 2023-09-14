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Лукашенко прилетел в Россию на встречу с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию. Его самолет приземлился около 14:00, сообщил близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул первого».

Белорусский лидер прилетел, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 15 сентября. Основными темами встречи станут международная повестка, проблематика регионов, экономическое сотрудничество двух стран в сферах сельского хозяйства, промышленности, а также работа в области импортозамещения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры состоятся 15 сентября в Сочи. «Белоруссия – наш ближайший союзник. Главы государств регулярно общаются. [Это] регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее», – сказал он.

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Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии прошла 23 июля в Стрельне. Они обсуждали ЧВК «Вагнер», внешнюю угрозу «по периметру» стран и развитие Союзного государства, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В конце августа лидеры также провели телефонные переговоры. В пресс-службе белорусского лидера отметили, что Путин и Лукашенко обсудили повестку по двусторонним отношениями и острые вопросы региональной и международной обстановки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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