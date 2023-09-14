Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Президенты также посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора, а затем отправились на остров Валаам. В ходе визита на остров лидеры обеих стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.