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Политика

Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

«Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров», – говорится в сообщении. 

Уточняется, что темами для обсуждения станут международная повестка и региональная проблематика, а также экономическое сотрудничество двух стран, включая вопросы промышленности, сельского хозяйства и работа в сфере импортозамещения.

В предыдущий раз лидеры России и Белоруссии встречались 23 июля в Константиновском дворце в Стрельне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже уточнил, что Путин и Лукашенко обсуждали в ходе переговоров ЧВК «Вагнер», Союзное государство и внешнюю угрозу «по периметру» стран.

Президенты также посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора, а затем отправились на остров Валаам. В ходе визита на остров лидеры обеих стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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