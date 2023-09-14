Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».
«Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров», – говорится в сообщении.
Уточняется, что темами для обсуждения станут международная повестка и региональная проблематика, а также экономическое сотрудничество двух стран, включая вопросы промышленности, сельского хозяйства и работа в сфере импортозамещения.
В предыдущий раз лидеры России и Белоруссии встречались 23 июля в Константиновском дворце в Стрельне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже уточнил, что Путин и Лукашенко обсуждали в ходе переговоров ЧВК «Вагнер», Союзное государство и внешнюю угрозу «по периметру» стран.
Президенты также посетили Кронштадт, где осмотрели Музей военно-морской славы и пообщались с людьми на площади у Никольского Морского собора, а затем отправились на остров Валаам. В ходе визита на остров лидеры обеих стран осмотрели Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.