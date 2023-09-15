МАГАТЭ: воды для охлаждения реакторов ЗАЭС достаточно
Воды для охлаждения реакторов на Запорожской АЭС достаточно, ее хватит еще на несколько месяцев. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет «Интерфакс».
«После потери Каховского водохранилища были предприняты действия для стабилизации водных ресурсов станции, которых на данный момент достаточно для удовлетворения потребностей в охлаждении на несколько месяцев в текущих условиях», – сказал он.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия контролирует станцию с конца февраля 2022 г. ЗАЭС и город Энергодар, в котором она расположена, регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. МАГАТЭ присутствует на станции с сентября 2022 г. после первого визита гендиректора агентства Гросси.
6 июня примерно в 150 км от ЗАЭС произошло разрушение плотины Каховской ГЭС. В результате начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению Днепра. После случившегося уровень Каховского водохранилища резко упал. В МАГАТЭ тогда отмечали снижение воды до 11 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины.
Как отмечал эксперт по ядерной энергетике Валентин Гибалов в интервью «Ведомостям», проблема охлаждения ЗАЭС в краткосрочной перспективе не актуальна. По его словам, недостаток воды в режиме остановки легко компенсировать даже доставкой по железной дороге.