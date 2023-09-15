МАГАТЭ: воды для охлаждения реакторов ЗАЭС достаточно

6 июня примерно в 150 км от ЗАЭС произошло разрушение плотины Каховской ГЭС. В результате начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению Днепра. После случившегося уровень Каховского водохранилища резко упал. В МАГАТЭ тогда отмечали снижение воды до 11 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины.