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Дегтярев показал Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала «Корея» 1984 года

Ведомости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев показал главе КНДР Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала «Корея» за 1984 г., который посвящен визиту в СССР первого руководителя республики Ким Ир Сена. Об этом глава края сообщил в своем Telegram-канале.

«Показал глубокоуважаемому товарищу Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала «Корея» за 1984 г. Журнал посвящен визиту великого вождя товарища Ким Ир Сена в СССР, есть в нем и фотолетопись посещения Хабаровского края», – написал Дегтярев.

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Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме Восточный. Сначала они провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».

15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. В частности, он побывал на авиационном заводе имени Гагарина и в производственном центре ОАК «Яковлев». Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где северокорейскому лидеру показали ракетные комплексы и артиллерийскую установку фрегата, сообщало оборонное ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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