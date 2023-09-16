Дегтярев показал Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала «Корея» 1984 года
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев показал главе КНДР Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала «Корея» за 1984 г., который посвящен визиту в СССР первого руководителя республики Ким Ир Сена. Об этом глава края сообщил в своем Telegram-канале.
«Показал глубокоуважаемому товарищу Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала «Корея» за 1984 г. Журнал посвящен визиту великого вождя товарища Ким Ир Сена в СССР, есть в нем и фотолетопись посещения Хабаровского края», – написал Дегтярев.
Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента Владимира Путина. 13 сентября лидеры двух стран встретились на космодроме Восточный. Сначала они провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Комментируя переговоры, Путин заявил, что «состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям».
15 сентября руководитель Северной Кореи посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35. В частности, он побывал на авиационном заводе имени Гагарина и в производственном центре ОАК «Яковлев». Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где северокорейскому лидеру показали ракетные комплексы и артиллерийскую установку фрегата, сообщало оборонное ведомство.