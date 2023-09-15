Ким Чен Ын оценил демонстрационный полет Су-35 в Комсомольске-на-Амуре

13 сентября президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Как ранее сообщил Путин, у Ким Чен Ына также запланирована поездка во Владивосток, где ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота.