Ким Чен Ын оценил демонстрационный полет Су-35 в Комсомольске-на-Амуре
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35 . Об этом сообщает правительство России.
Его сопровождал вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В ходе визита северокорейскому лидеру показали инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». На последнем предприятии руководитель КНДР посетил цех окончательной сборки SJ-100.
Кроме того, Ким Чен Ын и Мантуров осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Отмечается, что в завершение программы лидер КНДР оценил демонстрационный полет Су-35.
Мантуров отметил, что Россия «видит потенциал для кооперации» с КНДР, в том числе в области авиастроения. По его словам, это особенно актуально в контексте стремления стран к «достижению технологического суверенитета».
13 сентября президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Как ранее сообщил Путин, у Ким Чен Ына также запланирована поездка во Владивосток, где ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота.
Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке.