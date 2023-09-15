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Ким Чен Ын оценил демонстрационный полет Су-35 в Комсомольске-на-Амуре

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, где оценил демонстрационный полет российского истребителя Су-35 . Об этом сообщает правительство России.

Его сопровождал вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В ходе визита северокорейскому лидеру показали инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». На последнем предприятии руководитель КНДР посетил цех окончательной сборки SJ-100.

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Кроме того, Ким Чен Ын и Мантуров осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Отмечается, что в завершение программы лидер КНДР оценил демонстрационный полет Су-35.

Мантуров отметил, что Россия «видит потенциал для кооперации» с КНДР, в том числе в области авиастроения. По его словам, это особенно актуально в контексте стремления стран к «достижению технологического суверенитета». 

Ранее по теме: Как прошла встреча Путина и Кима на «Восточном»

13 сентября президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Как ранее сообщил Путин, у Ким Чен Ына также запланирована поездка во Владивосток, где ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота.

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. Это второй визит северокорейского лидера в Россию. Первый был в 2019 г., Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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