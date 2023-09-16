В Баку заявили о желании заключить мирный договор с Арменией до конца года

В конце августа Пашинян заявил, что обстановка в регионе остается напряженной. По его словам, Ереван передал Баку новые предложения по проекту мирного договора. 3 сентября премьер Армении в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потому не может его покинуть.