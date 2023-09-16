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В Баку заявили о желании заключить мирный договор с Арменией до конца года

Ведомости

Власти Азербайджана рассчитывают заключить мирный договор с Арменией до конца года и призывают Ереван зафиксировать признание территориальной целостности соседней республики. Об этом ТАСС сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы до сих пор надеемся на подписание мирного договора до конца этого года и призываем армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики», – сказал Гаджиев.

Баку также призывает Ереван взять на себя обязательство воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, включая попытки вынести вопросы взаимодействия с гражданами армянского происхождения в Карабахе на международные площадки «под предлогом обеспечения прав и безопасности этой группы населения». Гаджиев подчеркнул, что это граждане Азербайджана и их права и безопасность будут обеспечены Конституцией».

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Он добавил, что Баку высоко оценивает вклад международных посредников в нормализацию азербайджано-армянских отношений. Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными двух стран. В результате было подписано трехстороннее заявление президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ситуация вокруг региона вновь ухудшилась в 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

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25 мая 2023 г. Пашинян и Алиев при посредничестве Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».

В конце августа Пашинян заявил, что обстановка в регионе остается напряженной. По его словам, Ереван передал Баку новые предложения по проекту мирного договора. 3 сентября премьер Армении в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потому не может его покинуть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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