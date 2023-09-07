Пашинян заявил об обострении ситуации на границе с Азербайджаном
Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
«За прошедшую неделю военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно ухудшилась. Причина в том, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанской границы», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Пашиняна, ситуация является взрывоопасной. Он добавил, что действия Азербайджана указывают на намерение совершить новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении. Армянский премьер призвал международное сообщество и страны ООН «предпринять серьезные меры для предотвращения нового взрыва» в регионе.
25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».
В конце августа Пашинян заявил, что обстановка в регионе остается напряженной. По его словам, Ереван передал Баку новые предложения по проекту мирного договора.
3 сентября Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потом не может его покинуть.