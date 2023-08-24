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Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору

Ведомости

Армения передала Азербайджану новые предложения по проекту мирного договора между двумя странами, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

«Хочу подчеркнуть приверженность республики Армения мирной повестке дня. Должен сообщить вам, что мы передали азербайджанской стороне наши новые предложения по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», – приводит его слова пресс-служба кабмина.

Обстановка в заблокированном Нагорном Карабахе остается, по его словам, напряженной, но при содействии Красного креста и российских миротворцев началось «определенное движение» через Лачинский коридор людей, которым нужна медицинская помощь. Пашинян также рассказал о полученной «достоверной информации», касающейся разработки планов по открытию коридора для выезда. При этом в Армении остаются тысячи жителей Карабаха, которые не могут вернуться домой, добавил премьер.

25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».

Ранее по теме: Лавров рассказал о планах провести саммит лидеров России, Армении и Азербайджана

В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о планах провести саммит лидеров России, Армении и Азербайджана в этом году. Ранее в том же месяце МИД сообщил, что Россия готова организовать в Москве такую встречу. Там также отметили, что после саммита в Москве можно организовать российско-азербайджано-армянский саммит, на котором стороны подписали бы мирный договор.

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление Путина, Пашиняна и Алиева. Ситуация вокруг региона вновь ухудшилась в 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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