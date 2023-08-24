Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору
Армения передала Азербайджану новые предложения по проекту мирного договора между двумя странами, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.
«Хочу подчеркнуть приверженность республики Армения мирной повестке дня. Должен сообщить вам, что мы передали азербайджанской стороне наши новые предложения по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», – приводит его слова пресс-служба кабмина.
Обстановка в заблокированном Нагорном Карабахе остается, по его словам, напряженной, но при содействии Красного креста и российских миротворцев началось «определенное движение» через Лачинский коридор людей, которым нужна медицинская помощь. Пашинян также рассказал о полученной «достоверной информации», касающейся разработки планов по открытию коридора для выезда. При этом в Армении остаются тысячи жителей Карабаха, которые не могут вернуться домой, добавил премьер.
25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина обсудили в Кремле отношения двух стран, но не приняли совместного заявления по итогам дня. При этом, как отметил Алиев, после заявлений Армении о признании территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти «намного легче».
В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о планах провести саммит лидеров России, Армении и Азербайджана в этом году. Ранее в том же месяце МИД сообщил, что Россия готова организовать в Москве такую встречу. Там также отметили, что после саммита в Москве можно организовать российско-азербайджано-армянский саммит, на котором стороны подписали бы мирный договор.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха тянется с сентября 2020 г., когда в регионе начались боевые действия между военными Армении и Азербайджана. В результате было подписано трехстороннее заявление Путина, Пашиняна и Алиева. Ситуация вокруг региона вновь ухудшилась в 2022 г., когда государственная пограничная служба Азербайджана установила КПП в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.