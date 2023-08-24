Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору

В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о планах провести саммит лидеров России, Армении и Азербайджана в этом году. Ранее в том же месяце МИД сообщил, что Россия готова организовать в Москве такую встречу. Там также отметили, что после саммита в Москве можно организовать российско-азербайджано-армянский саммит, на котором стороны подписали бы мирный договор.