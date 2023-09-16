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Минобороны рассказало о нанесении 11 ударов по военным объектам на Украине

Ведомости

Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, в результате чего было нарушено материально-техническое обеспечение украинских войск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 

Российские силы наносили удары БПЛА и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования с 9 по 16 сентября, уточнили в ведомстве. Удары, как отмечается, пришлись по «объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ».

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«В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ», – говорится в сообщении.

Так, 11 сентября ВКС России ударили по аэродрому Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате атаки были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины, добавили в Минобороны.

15 сентября российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Днем ранее над Крымом были сбиты 11 украинских беспилотников. Ночью 4 сентября российские военные нанесли удар по украинскому предприятию, на котором собирают безэкипажные катера. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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