Минобороны рассказало о нанесении 11 ударов по военным объектам на Украине
Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, в результате чего было нарушено материально-техническое обеспечение украинских войск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Российские силы наносили удары БПЛА и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования с 9 по 16 сентября, уточнили в ведомстве. Удары, как отмечается, пришлись по «объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ».
«В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ», – говорится в сообщении.
Так, 11 сентября ВКС России ударили по аэродрому Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате атаки были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины, добавили в Минобороны.
15 сентября российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Днем ранее над Крымом были сбиты 11 украинских беспилотников. Ночью 4 сентября российские военные нанесли удар по украинскому предприятию, на котором собирают безэкипажные катера.