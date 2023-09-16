Минобороны рассказало о нанесении 11 ударов по военным объектам на Украине

Российские силы наносили удары БПЛА и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования с 9 по 16 сентября, уточнили в ведомстве. Удары, как отмечается, пришлись по «объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ».