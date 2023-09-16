Польша закроет въезд для зарегистрированных в России автомобилей с 17 сентября
Польша запретит въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с 17 сентября, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», – сказал министр, его слова привела пресс-служба МВД республики.
Каминьский подчеркнул, что это касается и коммерческих, и частных автомобилей, независимо от того, управляет ли автомобилем гражданин России или гражданин другой страны.
8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован.
Комиссия ссылается на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. «Об ограничительных мерах в связи с действиями России». Согласно ст. 3i, вводится запрет на продажу и ввоз на территорию ЕС ряда товаров, включая автомобили. Накануне, 10 сентября, в ЕК уточнили, что помимо автомобилей россиянам также запрещено ввозить в ЕС чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметику и др. Это будет расцениваться как запрещенный импорт.
Позже представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что комиссия дает инструкции по исполнению санкций против России, решения по реализации конкретных ограничений принимают государства. Уточнялось, страны не должны запрещать россиянам ввозить на территорию союза личные вещи, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши.
В то же время в постоянном представительстве России при ЕС отмечали, что исключать изъятие личных вещей россиян при пересечении границ Евросоюза в связи с санкциям нельзя.