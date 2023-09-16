Газета
Политика

Польша закроет въезд для зарегистрированных в России автомобилей с 17 сентября

Ведомости

Польша запретит въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей с 17 сентября, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», – сказал министр, его слова привела пресс-служба МВД республики.

Каминьский подчеркнул, что это касается и коммерческих, и частных автомобилей, независимо от того, управляет ли автомобилем гражданин России или гражданин другой страны.

Ранее по теме: В ФТС назвали беспределом запрет на ввоз автомобилей и смартфонов в ЕС

8 сентября ЕК опубликовала разъяснение по ввозу в страны ЕС транспортных средств россиян. Согласно документу, российский транспорт вне зависимости от того, используется он в частных или коммерческих целях, может быть арестован. 

Комиссия ссылается на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. «Об ограничительных мерах в связи с действиями России». Согласно ст. 3i, вводится запрет на продажу и ввоз на территорию ЕС ряда товаров, включая автомобили. Накануне, 10 сентября, в ЕК уточнили, что помимо автомобилей россиянам также запрещено ввозить в ЕС чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметику и др. Это будет расцениваться как запрещенный импорт.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Позже представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри уточнил, что комиссия дает инструкции по исполнению санкций против России, решения по реализации конкретных ограничений принимают государства. Уточнялось, страны не должны запрещать россиянам ввозить на территорию союза личные вещи, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши.

В то же время в постоянном представительстве России при ЕС отмечали, что исключать изъятие личных вещей россиян при пересечении границ Евросоюза в связи с санкциям нельзя.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных