Эрдоган допустил, что Турция и Евросоюз могут пойти разными путями

В июле текущего года турецкий лидер заявил, что стране необходимо открыть путь в ЕС, а взамен Анкара разблокирует путь Швеции в НАТО. Тогда он обратился к странами, которые «тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет». В США после этого призвали Турцию разграничивать этот процесс со вступлением в альянс Швеции.