Эрдоган допустил, что Турция и Евросоюз могут пойти разными путями
Анкара может «пойти разными путями» с Евросоюзом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Стамбуле на фоне опубликованного ранее отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами республики.
«Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо», – сказал он (цитата по ТАСС).
По данным агентства, в отчете говорилось, что Анкаре и Брюсселю следует найти альтернативные присоединению Турции к блоку способы сотрудничества. По мнению евродепутатов, страна остается кандидатом на вступление в ЕС, но процесс «не может возобновиться, если правительство Турции не изменит курс». 14 сентября турецкий МИД назвал отчет ЕП «сборником необоснованных обвинений и предубеждений, которые основаны на дезинформации от антитурецких кругов».
Турция еще в 1963 г. подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (предшественник Евросоюза), а в 1987 г. подала заявку на членство в ЕС. Однако переговоры о вступлении страны в европейский блок начались только в 2005 г., причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.
В мае 2019 г. Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором признала, что переговоры с Турцией зашли в тупик. Анкара все сильнее отдаляется от ценностей ЕС, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение прав человека, говорилось в документе. Тем не менее Эрдоган тогда заявил о приверженности страны курсу на вступление в Евросоюз.
В июле текущего года турецкий лидер заявил, что стране необходимо открыть путь в ЕС, а взамен Анкара разблокирует путь Швеции в НАТО. Тогда он обратился к странами, которые «тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет». В США после этого призвали Турцию разграничивать этот процесс со вступлением в альянс Швеции.