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Эрдоган заявил о готовности Турции продолжить курс на вступление в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о приверженности страны курсу на вступление в Евросоюз, несмотря на сложности в переговорах с Еврокомиссией. Об этом он сообщил, выступая в Анкаре на совещании, посвященном судебной реформе, передает Reuters.

По словам Эрдогана, ради вступления в ЕС Турция готова пересмотреть некоторые положения своей судебной системы. В частности, что касается доступа в интернет, то блокировка теперь будет применяться не к сайтам целиком, а только к тем страницам, которые несут в себе противозаконный контент, сказал президент.

Как отмечает Reuters, в Турции с 2017 г. заблокирована интернет-энциклопедия «Википедия». Она подпала под закон, который позволяет турецким властям запрещать доступ к сайтам, которые, по их мнению, угрожают национальной безопасности страны.

Эрдоган также заявил, что Турция будет придерживаться политики «нулевой терпимости» в отношении пыток. Reuters напомнил, что два дня назад группа юристов из Анкары сообщила о пяти бывших сотрудниках министерства иностранных дел, которые якобы подвергались пыткам и жестокому обращению в местах заключения.

Турция еще в 1963 г. подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (предшественник Евросоюза), а в 1987 г. подала заявку на членство в ЕС. Однако переговоры о вступлении страны в европейский блок начались только в 2005 г., причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

В среду, 29 мая, Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором признала, что переговоры с Турцией зашли в тупик. Анкара все сильнее отдаляется от ценностей ЕС, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение прав человека, говорилось в документе.