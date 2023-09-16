Азербайджан сообщил о перехвате армянского дрона возле границы
Принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении квадрокоптер был перехвачен азербайджанскими подразделениями ПВО при попытке разведывательного полета. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, дрон подняли в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы. Летательный аппарат, как отмечается, пытался осуществить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений отдельной общевойсковой армии в направлении населенного пункта Тюркеш Нахичеванской автономной республики – эксклава Азербайджана. Квадрокоптер обнаружили азербайджанские подразделения ПВО, он был посажен специальными техническими средствами и обезврежен, говорится в сообщении.
Ранее в сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о деэскалации на границе. 7 сентября Пашинян заявил о «продолжении политики посягательства» на территорию Армении со стороны Азербайджана, который своими действиями демонстрирует «намерение начать новую военную провокацию». Армянский премьер также призвал членов Совбеза ООН не допустить эскалации. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом.
В Баку сочли заявления армянского руководства «фальшивой политической манипуляцией». Азербайджанский МИД считает, что это Ереван продолжает военно-политические провокации и сохраняет претензии против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах. В результате последнего вооруженного столкновения 1 сентября в районе армянского села Сотк погибло четверо армянских военнослужащих, сообщало минобороны Армении.