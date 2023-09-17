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Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников над Крымом

Ведомости

В ночь на 17 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над побережьем Крыма шесть украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Первую атаку пресекли около 1.15 мск, два беспилотника самолетного типа были уничтожены у западного побережья полуострова. Позднее Минобороны сообщило еще о четырех дронах, сбитых над северо-западным и восточным побережьями Крыма.

«С 1.45 до 2.20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации.  Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

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15 сентября российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. До этого над Крымом были сбиты 11 украинских беспилотников. Кроме того, Киев ночью и днем 13 сентября пытался атаковать тремя без экипажными катерам, все они были обнаружены в акватории Черного моря и уничтожены морской авиацией Черноморского флота. 

Ночью 4 сентября российские военные также нанесли удар по украинскому предприятию, на котором собирают безэкипажные катера. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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