Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников над Крымом

15 сентября российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. До этого над Крымом были сбиты 11 украинских беспилотников. Кроме того, Киев ночью и днем 13 сентября пытался атаковать тремя без экипажными катерам, все они были обнаружены в акватории Черного моря и уничтожены морской авиацией Черноморского флота.