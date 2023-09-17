В Орле после падения беспилотника загорелся резервуар с топливом
В ночь на 17 сентября беспилотник упал на территорию промышленного объекта в Орле, там загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
По данным властей, дрон упал в 3:50 на нежилой объект в Железнодорожном районе. После инцидента место происшествия оцепили. По предварительным данным, никто не пострадал. Позднее Клычков уточнил, что после падения БПЛА на территории промышленного объекта произошел пожар, но его уже потушили.
«Открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено, пострадавших нет, на территории объекта работают все экстренные службы, в том числе оперативно-следственные группы, устанавливающие обстоятельства случившегося», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
15 сентября беспилотник над территорией Орловской области обезвредили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщал Клычков. Беспилотник упал в районе села Свободная Дубрава в Ливенском районе, пострадавших и повреждений не было. До этого украинские беспилотники пытались атаковать регион в конце августа.