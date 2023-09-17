В Орле после падения беспилотника загорелся резервуар с топливом

По данным властей, дрон упал в 3:50 на нежилой объект в Железнодорожном районе. После инцидента место происшествия оцепили. По предварительным данным, никто не пострадал. Позднее Клычков уточнил, что после падения БПЛА на территории промышленного объекта произошел пожар, но его уже потушили.