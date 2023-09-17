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В Орле после падения беспилотника загорелся резервуар с топливом

Ведомости

В ночь на 17 сентября беспилотник упал на территорию промышленного объекта в Орле, там загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По данным властей, дрон упал в 3:50 на нежилой объект в Железнодорожном районе. После инцидента место происшествия оцепили. По предварительным данным, никто не пострадал. Позднее Клычков уточнил, что после падения БПЛА на территории промышленного объекта произошел пожар, но его уже потушили.

«Открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено, пострадавших нет, на территории объекта работают все экстренные службы, в том числе оперативно-следственные группы, устанавливающие обстоятельства случившегося», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

15 сентября беспилотник над территорией Орловской области обезвредили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщал Клычков. Беспилотник упал в районе села Свободная Дубрава в Ливенском районе, пострадавших и повреждений не было. До этого украинские беспилотники пытались атаковать регион в конце августа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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