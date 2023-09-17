Газета
Политика

Минобороны сообщило об уничтожении бронетанкового завода возле Харькова

Ведомости

Армия России уничтожила бронетанковый завод возле Харькова, где ремонтировалась техника ВСУ, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.

«В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», – говорится в сообщении.

Возле населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, добавили в ведомстве.

На херсонском направлении ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Там же за сутки ликвидированы до 20-ти украинских военных, уничтожена боевая бронемашина, два автомобиля. До 140 человек и БМП Bradley армия Украины потеряла на запорожском направлении. Российская армия уничтожила склад боеприпасов 47-й мехбригады ВСУ в Запорожской области.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30», – добавили в Минобороны.

В Донецкой области было уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две БМП и два пикапа. Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 170 человек, пять авто, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и две БМП.

Около 50 украинских военных ликвидированы на купянском направлении. «Поражена живая сила и техника 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ», – говорится в сообщении. Там же уничтожено четыре автомобиля ВСУ. 

Также системами ПВО были перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы HIMARS. Средствами РЭБ подавлены 28 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее по теме: Минобороны рассказало о нанесении 11 ударов по военным объектам на Украине

16 сентября Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине за неделю, в результате чего было нарушено материально-техническое обеспечение украинских войск.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных