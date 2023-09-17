Минобороны сообщило об уничтожении бронетанкового завода возле Харькова
Армия России уничтожила бронетанковый завод возле Харькова, где ремонтировалась техника ВСУ, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ», – говорится в сообщении.
Возле населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, добавили в ведомстве.
На херсонском направлении ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Там же за сутки ликвидированы до 20-ти украинских военных, уничтожена боевая бронемашина, два автомобиля. До 140 человек и БМП Bradley армия Украины потеряла на запорожском направлении. Российская армия уничтожила склад боеприпасов 47-й мехбригады ВСУ в Запорожской области.
«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30», – добавили в Минобороны.
В Донецкой области было уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две БМП и два пикапа. Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 170 человек, пять авто, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и две БМП.
Около 50 украинских военных ликвидированы на купянском направлении. «Поражена живая сила и техника 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ», – говорится в сообщении. Там же уничтожено четыре автомобиля ВСУ.
Также системами ПВО были перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы HIMARS. Средствами РЭБ подавлены 28 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
16 сентября Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по объектам на Украине за неделю, в результате чего было нарушено материально-техническое обеспечение украинских войск.