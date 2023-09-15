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Минобороны сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Ведомости

За последние сутки российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря», – говорится в сообщении. 

В общей сложности на Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях российские войска отразили девять атак ВСУ. Вблизи Авдеевки (ДНР), Кисловки (Харьковская область) и Садового (Херсонская область) были уничтожены склады боеприпасов ВСУ.

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Ранее сегодня Минобороны сообщило, что утром 15 сентября малый ракетный корабль «Аскольд» ВМФ России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море. 14 сентября около 16:30 мск Украина попыталась атаковать ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». Украинский катер также был уничтожен, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в тот же день пять морских беспилотников ВСУ были уничтожены при попытке ударить по патрульному кораблю «Сергей Котов», затем авиация Черноморского флота ликвидировала еще один безэкипажный катер в море. 

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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