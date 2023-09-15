Минобороны сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
За последние сутки российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря», – говорится в сообщении.
В общей сложности на Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях российские войска отразили девять атак ВСУ. Вблизи Авдеевки (ДНР), Кисловки (Харьковская область) и Садового (Херсонская область) были уничтожены склады боеприпасов ВСУ.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что утром 15 сентября малый ракетный корабль «Аскольд» ВМФ России уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море. 14 сентября около 16:30 мск Украина попыталась атаковать ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». Украинский катер также был уничтожен, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в тот же день пять морских беспилотников ВСУ были уничтожены при попытке ударить по патрульному кораблю «Сергей Котов», затем авиация Черноморского флота ликвидировала еще один безэкипажный катер в море.