Минобороны сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». В ходе пленарной сессии ВЭФа он заявил, что у Украины нет результатов, при этом потери ВСУ с начала контрнаступления уже составили 71 500 человек.