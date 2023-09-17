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Политика

Столтенберг предупредил о затяжном конфликте на Украине

Ведомости

Необходимо быть готовыми к долгому конфликту на Украине, эта страна может перестать существовать, если остановит боевые действия, заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг медиагруппе Funke.

«Большинство войн длятся дольше, чем предполагается в самом начале. Поэтому мы должны быть готовы к долгой войне на Украине. Все мы хотим быстрого мира», – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также призвал Германию увеличить расходы на оборону. Минимальная цель в этом контексте составляет, по его словам, 2% ВВП. Он добавил, что Украина «перестанет существовать, если перестанет воевать». Мир возможен только в том случае, если «Россия сложит оружие», считает генсек альянса. Он также высказался за широкие гарантии безопасности для Киева и заявил, что рано или поздно страна присоединится к НАТО.

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В ходе июльского саммита в Вильнюсе страны – члены НАТО согласовали условия вхождения Украины в НАТО. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий и достижения единогласного согласия всех членов блока. Как отмечалось, для Киева будут смягчены «формальные» условия для присоединения к альянсу, что позволит ему сократить процесс присоединения. Четкие сроки вступления Украины в НАТО не назывались. До этого Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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