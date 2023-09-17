Володин заявил о важности нейтрального статуса Украины

«Нам важно, чтобы Украина была нейтральным государством и мы с вами могли бы чувствовать себя спокойно. Нам надо сделать все для обеспечения скорейшей победы. Победа принесет мир и на украинскую землю», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).