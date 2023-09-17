Володин заявил о важности нейтрального статуса Украины
Украина должна иметь нейтральный статус для спокойствия России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в преддверии первого заседания Молодежного парламента.
«Нам важно, чтобы Украина была нейтральным государством и мы с вами могли бы чувствовать себя спокойно. Нам надо сделать все для обеспечения скорейшей победы. Победа принесет мир и на украинскую землю», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Россия «воюет не с Украиной, а с НАТО», альянс продвинулся на Украину, «вышел практически к нашим границам, не захотел давать гарантии безопасности».
«Украинцы сегодня для них лишь расходный материал. Поэтому нам важно и, если хотите, судьбоносно, чтобы на Украине решены были все задачи, которые там поставлены», – уточнил Володин. Кроме того, по мнению спикера, российскому обществу нужен «культ защиты Отечества».
В январе Володин назвал спецоперацию России на Украине «освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов». Тогда он также назвал граждан Украины «расходным материалом» для США и НАТО.
Летом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация завершится за несколько дней, если западные страны прекратят поставлять оружие и технику Украине. Медведев отмечал, что любая война может быть завершена очень быстро – либо при подписании мирного договора, либо при использовании ядерного оружия, как это сделали США в 1945 г., когда «они разбомбили два японских города».