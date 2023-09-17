Лукашенко исключил войну на территории Белоруссии

Белорусский президент на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 15 сентября говорил, что Запад «спит и видит», как бы направить свои регулярные войска в зону боевых действий на Украине. По его словам, в соседней Польше уже сформированы воинские части, «готовые зайти на Украину».