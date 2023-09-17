Лукашенко исключил войну на территории Белоруссии
Война на территории Белоруссии в современных условиях невозможна, заявил президент республики Александр Лукашенко на мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства.
«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно», – сказал президент (цитата по «БелТА»).
Он отметил, что «если не дай Бог что-то случится», то Белоруссия «станет Брестской крепостью». «Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям», – заявил он.
Лукашенко добавил, что над белорусской, российской и украинской территориями «кружат стервятники». Он упомянул и Польшу, которая, по его словам, «одна из первых признала нацистский рейх», подписав с ним «договор о ненападении и секретное соглашение о разделе Чехословакии».
Белорусский президент на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 15 сентября говорил, что Запад «спит и видит», как бы направить свои регулярные войска в зону боевых действий на Украине. По его словам, в соседней Польше уже сформированы воинские части, «готовые зайти на Украину».
Отношения между Белоруссией, Польшей и странами Балтии обострились еще сильнее после начала работы ЧВК «Вагнер» на территории республики в конце июня. В следующем месяце подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК провели совместные учения.
После этого глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. Также фиксировались случаи нарушения воздушного пространства между странами. 16 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский объявил тендер на строительство электронного заграждения на границе с Белоруссией на реке Буг.