Адвокат командира «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии

Он отметил, что с просьбой взять ситуацию на контроль он также обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Поводом для заявления стала публикация в одном из Telegram-каналов нескольких аудиосообщений, в которых говорилось о якобы перестрелке между военнослужащими «Ахмата» из-за внутреннего конфликта. Адвокат не уточнил, о каком именно ресурсе идет речь.