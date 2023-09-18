Адвокат командира «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии
Адвокат командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело о дискредитации российской армии из-за публикаций в одном из Telegram-каналов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого адвоката Дениса Шапиро.
Он отметил, что с просьбой взять ситуацию на контроль он также обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Поводом для заявления стала публикация в одном из Telegram-каналов нескольких аудиосообщений, в которых говорилось о якобы перестрелке между военнослужащими «Ахмата» из-за внутреннего конфликта. Адвокат не уточнил, о каком именно ресурсе идет речь.
По словам Шапиро, Алаудинов считает, что пост нарушает ст. 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил (ВС) РФ). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.
Шапиро утверждает, что опубликованная информация является фейком и порочит спецназ «Ахмат», который входит в ВС РФ. По его словам, аудиосообщения были сфабрикованы «в интересах вооруженных сил Украины».
Добровольческий отряд «Ахмат» заключил контракт с Минобороны 12 июня этого года. Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о заключении добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны. В ведомстве пояснили, что это нужно для правового статуса и создания «единых подходов» при организации выполнения задач отрядами.