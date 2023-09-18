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Адвокат командира «Ахмата» попросил СК возбудить дело о дискредитации армии

Ведомости

Адвокат командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело о дискредитации российской армии из-за публикаций в одном из Telegram-каналов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого адвоката Дениса Шапиро.

Он отметил, что с просьбой взять ситуацию на контроль он также обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Поводом для заявления стала публикация в одном из Telegram-каналов нескольких аудиосообщений, в которых говорилось о якобы перестрелке между военнослужащими «Ахмата» из-за внутреннего конфликта. Адвокат не уточнил, о каком именно ресурсе идет речь.

По словам Шапиро, Алаудинов считает, что пост нарушает ст. 280.3 УК РФ (дискредитация Вооруженных сил (ВС) РФ). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.

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Шапиро утверждает, что опубликованная информация является фейком и порочит спецназ «Ахмат», который входит в ВС РФ. По его словам, аудиосообщения были сфабрикованы «в интересах вооруженных сил Украины». 

Добровольческий отряд «Ахмат» заключил контракт с Минобороны 12 июня этого года. Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о заключении добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны. В ведомстве пояснили, что это нужно для правового статуса и создания «единых подходов» при организации выполнения задач отрядами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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